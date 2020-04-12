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Galatasaray'ın eski yıldızı Xavier: "Huzuru İslam'da buldum"

2003 yılının Ocak ayında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Abel Xavier, ülkesinde bir dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli eski yıldız sarı kırmızılılara imzasından sonra hayatının değiştiğini belirtti. O dönem İslam ile özdeşleştiğini söyleyen 47 yaşındaki isim, "artık daha özgürüm" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Abel Xavier, 2003 yılında Galatasaray forması giymişti.

Abel Xavier, 2003 yılında Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray'ın 2003 yılında kadrosuna kattığı Abel Xavier, Portekiz’de yayınlanan Caras adlı bir dergiye verdiği röportajda Müslümanlığı seçtikten sonra hayatının olumlu yönde değiştiğini açıkladı.

Liverpool'dan sarı kırmızılı kulübe kiralık transferi sonrasında İslam ile özdeşleştiğini belirten Portekizli isim, "Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki eski futbolcu, "Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.

  • Abel Xavier, kariyerinde Everton, Liverpool, Roma ve Middlesbrough gibi takımlarda forma giymişti. Xavier ayrıca Portekiz Milli Takımı'nda da 20 maçta oynamıştı.

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