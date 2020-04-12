Galatasaray'ın 2003 yılında kadrosuna kattığı Abel Xavier, Portekiz’de yayınlanan Caras adlı bir dergiye verdiği röportajda Müslümanlığı seçtikten sonra hayatının olumlu yönde değiştiğini açıkladı.

Liverpool'dan sarı kırmızılı kulübe kiralık transferi sonrasında İslam ile özdeşleştiğini belirten Portekizli isim, "Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki eski futbolcu, "Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.