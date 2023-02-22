Galatasaray'ın gözdesi yaptığı asistle göz kamaştırdı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolculardan Giannis Konstantelias, PAOK-AEK maçında dikkat çekici bir asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu dengesini kaybedip yere düştüğü pozisyonda topun hakimiyetini kaybetmedi ve takım arkadaşına gol pasını vermeyi başardı. PAOK bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadeleyi 2-0 kazanan PAOK'ta Konstantelias, performansıyla taraftarlarının takdirini kazandı.

Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekte büyük bir beklenti içinde olduğu futbolcu için en az 10 milyon Euroluk bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Konstantelias için Avrupa'nın büyük takımlarının da yakın takipte olduğu ifade ediliyor.





Giannis Konstantelias is so charismatic and you should keep an eye on him. Just look at this crazy assist he delivered in the Greek derby vs AEK Athens 🤯 This young lad astonishes me in every game I watch him 👏🏻 pic.twitter.com/SwUBmOIvBp — Rabona Shirts (@rabonashirts) February 20, 2023

Giannis Konstantelias kimdir, nereli, kaç yaşında?

Paok Thessaloniki takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Giannis Konstantelias, 10 Mayıs 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda ve kilo olan Giannis Konstantelias, her iki ayağını da kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22'e maça çıkan Giannis Konstantelias, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Giannis Konstantelias, bu sezon 4 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.











