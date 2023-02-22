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Spor

Galatasaray'ın gözdesi yaptığı asistle göz kamaştırdı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Yunan orta saha oyuncusu Gianis Konstantelias, son oynadığı karşılaşmada dikkat çekici bir asiste imza attı.

17:16 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Giannis Konstantelias - PAOK

Giannis Konstantelias - PAOK

Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolculardan Giannis Konstantelias, PAOK-AEK maçında dikkat çekici bir asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu dengesini kaybedip yere düştüğü pozisyonda topun hakimiyetini kaybetmedi ve takım arkadaşına gol pasını vermeyi başardı. PAOK bu golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadeleyi 2-0 kazanan PAOK'ta Konstantelias, performansıyla taraftarlarının takdirini kazandı.

Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekte büyük bir beklenti içinde olduğu futbolcu için en az 10 milyon Euroluk bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Konstantelias için Avrupa'nın büyük takımlarının da yakın takipte olduğu ifade ediliyor.


Giannis Konstantelias kimdir, nereli, kaç yaşında?

Paok Thessaloniki takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Giannis Konstantelias, 10 Mayıs 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 174 cm boyunda ve kilo olan Giannis Konstantelias, her iki ayağını da kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22'e maça çıkan Giannis Konstantelias, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Giannis Konstantelias, bu sezon 4 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.




#Giannis Konstantelias
#Galatasaray
#PAOK
43 dakika önce
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