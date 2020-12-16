Galatasaray'ın transfer hedefinde geleceğin yıldızları var
Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar Ocak ayında yapılması beklenen takviyeleri beklerken teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin iç piyasadan belirlediği isimlerle görüşmeler başladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacağı biliniyor. Konuyla ilgili olarak gündeme ise sürekli Seri ve Onyekuru geliyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti sürpriz isimleri takıma katmayı planlıyor.
Sezon başında orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı 6 numara bölgesinde kullanmaya başlamış ve ciddi verim almıştı. Terim'in oyuncusunun seviyesini yükseltmesiyle birlikte bu bölgeye onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Eskişehirspor'la sözleşmesi bitecek olan Mehmet Özcan'ı istediği aktarıldı.
Galatasaray'da oynamak isteyen Mehmet Özcan'ın transferinin Ocak ayında da çok uygun bir rakam karşılığında sonuçlabileceği öğrenildi.
Sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için de Bursasporlu Ali Akman'ı adı ön planda. Terim'in yakından takip ettiği oyuncu, yeşil beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmadı. Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin Galatasaray'a transfer olabileceği aktarılıyor.
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