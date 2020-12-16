Galatasaray'ın transfer hedefinde geleceğin yıldızları var

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacağı biliniyor. Konuyla ilgili olarak gündeme ise sürekli Seri ve Onyekuru geliyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti sürpriz isimleri takıma katmayı planlıyor.

Sezon başında orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı 6 numara bölgesinde kullanmaya başlamış ve ciddi verim almıştı. Terim'in oyuncusunun seviyesini yükseltmesiyle birlikte bu bölgeye onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Eskişehirspor'la sözleşmesi bitecek olan Mehmet Özcan'ı istediği aktarıldı.

Galatasaray'da oynamak isteyen Mehmet Özcan'ın transferinin Ocak ayında da çok uygun bir rakam karşılığında sonuçlabileceği öğrenildi.

Sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için de Bursasporlu Ali Akman'ı adı ön planda. Terim'in yakından takip ettiği oyuncu, yeşil beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmadı. Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin Galatasaray'a transfer olabileceği aktarılıyor.

Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı Bursaspor'un parlayan yıldızı ve transferin gözde ismi olan genç golcü Ali Akman'la ilgili önemli bir açıklama geldi. 18 yaşındaki futbolcunun amcası olan Ayhan Akman, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yeğeninin transfer hedefinin Avrupa olduğunu söyledi.TRT Spor'da yorumculuk yapan Akman'ın açıklamaları şöyle;"Türkiye ve Avrupa'dan teklifler var""Ali'nin amacı yurt dışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı." "Ali'nin farklı planları var""Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var."Performansıyla hayran bıraktıAli Akman, bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun yükselen performansı, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktıGençlerle maça çıkan Bursaspor’da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor



