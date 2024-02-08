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Spor

Aslan sol bekine kavuştu

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı 25 yaşındaki Gana asıllı Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.

12:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:16 - 8/02/2024 Perşembe
DHA
Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yle kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü İstanbul'a getirdi.


İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı. Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.










#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Süper Lig
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