Galatasaray'ın yeni transferi Valentine Ozornwafor

Galatasaray’ın sezon başında lisansını askıya aldığı Valentine Ozornwafor ligin ikinci yarısında yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başından bu yana A Takım ile çalışmalarına son sürat devam eden Nijeryalı oyuncunun ara transfer döneminde lisansı çıkartılacak.

Stoper transferi yapılmayacaj

Teknik heyetin, Nijeryalı oyuncunun sezon başından bu yana idmanlarda gösterdiği performanstan çok memnun olduğu ve ikinci devrede forma şansı vereceği öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcunun da ikinci devrede forma giymek istediği ve idmanlarda ekstra efor sarf ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Ara transfer döneminde Luyindama ya da Marcao satılsa bile stoper transferi yapılmayacak ve ikinci devrede Ozornwafor ile devam edilecek.

300 bin euroya transfer edilmişti

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilen Ozornwafor, aynı sezon sarı-kırmızılı takımla forma giymeden İspanya 2. Lig takımlarından Almeria’ya kiralandı. İspanya ekibinde bir sezon kiralık olarak forma giyen Ozornwafor, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Sezon başında Nijeryalı oyuncuyu kiralayacak bir takım çıkmazken, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle 21 yaşındaki oyuncunun lisansı askıya alındı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımın stoper hattında Marcao, Luyindama, Donk ve Emin Bayram görev yaptı. Marcao sarı-kırmızılı takımın oynadığı tüm maçlarda forma giyerken, Luyindama 10, Donk ise 9 karşılaşmada oynadı.

Galatasaray'da kiralık devri sona eriyor 13 Haziran 2018’de UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını imzaladıktan sonra transfer dönemlerinde oldukça zor günler geçiren Galatasaray, transfer politikasını değiştiriyor. FFP sebebiyle transfer bilançolarında eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı ekip, son 3 senede birçok oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kiralık futbolculardan istediği verimi alamayan Galatasaray, geçici transfer yapmayacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla FFP anlaşması bitecek olan Galatasaray, transfer dönemlerinde daha rahat hareket edecek.Sarı- kırmızılı takım, oyuncuları kiralamak yerine bonservisleriyle birlikte alacak. Galatasaray, Kerem ve Oğulcan gibi bonservisi elinde olan ve gelecek vaat eden genç oyunculara yönelecek.Maliyet 341 milyon TLBaşkan Mustafa Cengiz döneminde ilk kiralanan isim Nagatomo oldu. Sarı- kırmızılı takım, 2018-19 sezonunda ise 5 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda bu rakam 7’ye çıktı. Bu sezon yaz transfer döneminde ise bir oyuncu kiralandı. Sarı-kırmızılı takım, Başkan Cengiz döneminde kiralama ücreti olarak yaklaşık 11 milyon euro ödedi ve bu oyunculara 36 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde en yüksek maaşı 3.25 milyon euro ile Nzonzi'ye ödedi.Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim



