Spor Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı
Bartuğ Elmaz, 2020/2021 sezonunda Galatasaray U19 takımında sezonun oyuncusu seçilmişti.

Kadrosunda milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i bulunduran Fransız temsilcisi Marsilya, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı

Sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaştı. Resmi imzaların atılması için Fransa'ya giden genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

  • Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği Avrupa Ligi mücadelesinin son dakikalarında oyuna giren Bartuğ Elmaz, A Takım ile idmanlara çıkmasına rağmen sadece 1 dakika süre bulmuştu.

Bartuğ Elmaz Fransa'ya gitti
Bartuğ Elmaz Fransa'ya gitti
TOKİden 40 ildeucuz konut fırsatı

TOKİ'den 40 ilde
ucuz konut fırsatı

​Şehirler ve satış tarihleri belli oldu.
Nüfus haritası değişti

Nüfus haritası değişti

​Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’tan Rusya açıklaması: Tehlike gerçek

​Türkiye'de 485 kişide görülüyor.

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

​Dostu düşmanı anında tespit edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.