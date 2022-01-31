Kadrosunda milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i bulunduran Fransız temsilcisi Marsilya, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile anlaştı
Sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaştı. Resmi imzaların atılması için Fransa'ya giden genç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
- Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği Avrupa Ligi mücadelesinin son dakikalarında oyuna giren Bartuğ Elmaz, A Takım ile idmanlara çıkmasına rağmen sadece 1 dakika süre bulmuştu.