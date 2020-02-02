SÜPER LİG

Gaziantep'in yeni transferi Alexandru Maxim ilk maçında lideri yıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, lider Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçta mükemmel bir performans sergiledi. Rumen oyuncu ilk maçında ilk 45 dakikada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maxim, ilk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

Maxim, ilk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı ve dikkatleri üzerine çekti.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica'nın devre arasında mutlaka alınmasını istediği Rumen orta saha oyuncusu Maxim, ilk maçında Sivasspor'a karşı 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Çıktığı ilk mücadelenin 45 dakikasında muhteşem bir performans sergileyen oyuncu hakkında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Opsiyonu Gaziantep'e verilmedi

  • 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştı. Mainz'den kiralık olarak alınan oyuncunun satın alma opsiyonu yok. Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti. Rumen oyuncu milli takımının formasını da 39 kez giydi.


Gaziantep'in sosyal medya hesabı da yıldız ismin attığı gollerle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu;

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