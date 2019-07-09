SÜPER LİG

Gazişehir'e Polonyalı bek

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Polonyalı sağ bek Paweł Olkowski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Paweł Olkowski, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Paweł Olkowski, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gazişehir Gaziantep, Pawel Olkowski'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak İngiltere ekibi Bolton forması giyen sağ bek oyuncusu Olkowski ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e gelen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın formasını 13 maçta giydi.

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