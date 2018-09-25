SÜPER LİG

Geçtiğimiz sezonun en kötü 11'inde Karius ve Sneijder de var

Geçtiğimiz sezonun en kötü 11'inde tanıdık isimler

İspanyol spor gazetesi Marca'nın belirlediği geçtiğimiz sezonun en kötü 11'inde Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius ile Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karius 2 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

Karius 2 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

Fotoğraf: OSMAN ORSAL / Reuters

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, geride bıraktığımız sezonun en kötü 11'ini belirledi.

Marca'nın belirlediği 11'de; Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde iki büyük hataya imza atan ve bu sezon Beşiktaş forması giyen Loris Karius ile Fransız ekibi Nice'te kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de yer aldı.

Belirlenen en kötü 11 şöyle:

  • Loris Karius; Lindelöf, Bonucci et Höwedes; Oie, Bakayoko, Sneijder, Mesut Özil; Alexis Sanchez, Luciano Vietto et Kelechi Iheanacho

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