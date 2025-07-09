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Genç milliler potada Finlandiya'ya mağlup

Genç milliler potada Finlandiya'ya mağlup

19:099/07/2025, Çarşamba
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye rakibi Finlandiya'ya 76-57 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turunda Finlandiya ile karşılaştı.


Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 23-11 üstün tamamlayan Finlandiya, soyunma odasına da 42-27 önde gitti.


İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Finlandiya, üçüncü periyodunu 53-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-57 galip ayrıldı.


Türkiye, yarın gerçekleştirilecek klasman müsabakalarında Macaristan ile karşılaşacak.




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