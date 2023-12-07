Genç oyuncu Boran Başkan'ın idolü Burak Yılmaz

Trabzonspor U19 takımı forması giyen Boran Başkan, Trabzonspor'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.





Genç oyuncu “Türk futbolculardan Dorukhan Toköz, İsmail Yüksek ve Abdülkadir Ömür’ü çok beğeniyorum. Çok yetenekli isimler. Ayrıca çocukluğumdan beri hem futbolculuğu hem profesyonelliği hem de karakteriyle Burak Yılmaz’a hayranım” ifadelerini kullandı.





'Yeni şeyler öğreniyorum'

“Çalışmanın yaşı yok. Altyapıdan başlamak üzere futbol hayatımızın sonuna kadar çalışmamız gerekiyor. Hocalarımızın dediklerini çok dikkatli dinleyin eksiksiz uygulamak zorundayız. Bu dönemlerde bize doğru gelen çoğu şeyi yanlış çıkarabilir, bu bilinçte olmalıyız. Biz daha çok genciz. Her gün yeni bir güne başlayarak yeni bir şeyler öğrenmek zorundayız. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum”





'Trabzonspor’un olduğu her yerde büyük iddia var'

“Kaliteli kadrolara sahip, birbirinden güçlü olan takımları olduğu bir lig içerisinde mücadele ediyoruz. Puan durumuna baktığımızda ligin ne kadar çekişmeli geçtiğini zaten görebiliyoruz. Herkes herkesi yenebilecek güce sahip ama Trabzonspor’un olduğu her yerde büyük iddia var"





'Hedefim Trabzonspor’un A Takımı'

“Hedefim öncelikle doğduğum şehrin, büyük sevgi duyduğum Trabzonspor’un A Takımı’nda forma giymektir. Trabzonspor ile büyük başarılara imza atmak istiyorum. En büyük hedefim bu. Daha sonra sırasıyla Milli Takım forması giymek, Avrupa’nın önemli bir takımında ülkemi temsil etmek istiyorum”























