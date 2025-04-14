Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası başladı

"Şampiyona öncesinde de şampiyona sırasında da Samsun halkına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle Samsun Valimize de bu şampiyonaya desteklerinden dolayı sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hepimize yakışır bir şampiyonayı tamamlayacağız. Federasyonumuza iki yıl uluslararası şampiyonalar düzenleyebilir sertifikasını verdiler. Önümüzdeki yıllarda da biz yine Bakanlığımızın desteğiyle uluslararası şampiyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük bowling tesislerinden birine sahibiz. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Bu tesisle de iyi sporcular yetiştirerek ülkemizi temsil etmek istiyoruz."