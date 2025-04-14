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Düzceli sporcular şampiyonluğu iki puanla kaçırdı

Düzceli sporcular şampiyonluğu iki puanla kaçırdı

14:0814/04/2025, Pazartesi
IHA
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Sporcular ikincilik kupasıyla poz verdi.
Sporcular ikincilik kupasıyla poz verdi.

Havalı tabanca genç kadın takım kategorisinde yarışan Düzceli sporcular Türkiye ikincisi oldu.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin Erdemli gerçekleştirildi. Havalı Tabanca Genç Kadın Takım kategorisinde yarışan Düzceli sporcuları Tuğçe Nur Şar, Hayrunisa Gözütok, Şeymanur Koyuncu Türkiye ikincisi oldu.


Bir önceki düzenlenen yarışmada 19 takım içerisinde yine Türkiye ikincisi olan sporcular bu sefer şampiyonluğu 2 puanla kıl payı kaçırdı.


Ayrıca Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası yarışmasında Bülent Eryakalı, Tuğçe Nur Şar, Hayrunisa Gözütok, Şeyma Nur Koyuncu ve Zeynep Asel Çakmak barajı geçerek katılmaya hak kazandı.





#Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası
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