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Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu!

Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu!

15:079/03/2025, Pazar
AA
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Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda karışık takımla gümüş madalya kazanmıştı.
Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda karışık takımla gümüş madalya kazanmıştı.

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden olimpiyat ikincisi sporcumuz Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.


Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.



#Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası
#Şevval İlayda Tarhan
#Paris 2024

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