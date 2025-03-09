Atıcılıkta büyük başarı! Avrupa üçüncüsü olduk

Esra Bozabalı, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz (soldan sağa)
Atıcılıkta önemli başarılar gelmeye devam ediyor. Hırvatistan'da organize edilen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, Türkiye rekoru kırarak üçüncü oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda, madalya sevinci yaşandı.
Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan Havalı Tabanca Kadın Takımımız bireysel skorları toplamında 1711 puanla Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.
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