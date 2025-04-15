Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda ilk madalya İngiltere’nin

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük bowling salonu olan 38 hatlı Samsun Bowling Akademi’de 14 Nisan tarihinde başlayan ve 28 Nisan’da sona erecek olan Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nda dün yapılan Genç Erkekler Ferdi kategorisinde İngiltere’den Frank Stephenson birinci olup altın madalya kazandı.