Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 88 dakika oyunda kalan Enes, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 14. dakikada penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.