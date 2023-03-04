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Spor

ÖZET | Getafe-Girona: 3-2

La Liga'nın 24. haftasında Getafe sahasında Girona'yı milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Getafe-Girona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:19 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enes Ünal takımını galibiyete taşıdı

Enes Ünal takımını galibiyete taşıdı

La Liga'nın 24. haftasında Getafe sahasında Girona'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 88 dakika oyunda kalan Enes, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 14. dakikada penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı.

İlk yarı 3-0 sona erdi

Ev sahibi takım, Borja Mayoral'ın 43. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip, 54. dakikada Taty Castellanos ve 80. dakikada Miguel Gutierrez'in golleriyle farkı bire düşürse de Getafe karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe puanını 25'e yükseltirken, Girona ise 30 puanda kaldı.

Diğer yandan Getafe'nin en golcü ismi olan Enes Ünal, LaLiga'da bu sezon toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Enes, Borja Iglesias (Real Betis) ve Vedat Muriqi (Real Mallorca) ile birlikte gol krallığı yarışında 4. sırada yer alıyor.


#Getafe
#Girona
#Enes Ünal
#La Liga
28 dakika önce
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ÖZET | Getafe-Girona: 3-2
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