Göztepe'den Denizlispor'a gol yağmuru

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi Göztepe 5-1 kazandı.
8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk’e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich’in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.
25. dakikada Berkan Emir’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan, topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0
31. dakikada orta alandan atağa çıkan Göztepe’de, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase vuruş yapan Mossoro’nun şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0
- Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde defanstan dönen topa vuran Mossoro, meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi. 4-0
62. dakikada sağ kanattan yüklenen Denizlispor’da Lopes’in ceza sahası içine yaptığı ortada Oğuz Yılmaz, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 4-1
65. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe’de, Murat Paluli’nin ceza sahasına çevirdiği topa Soner Aydoğdu gelişine vurdu. Pozisyonun devamında top kaleci Cenk Gönen’de kaldı.
71. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe’de Zlatko Tripic, yaklaşık 30 metreden kaleye şut attı, falso alan top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 5-1
78. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe’de ceza sahası içinde Kubilay Sönmez’in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
- Mücadeleyi Göztepe 5-1 kazandı.
Göztepe-Denizlispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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