Spor Göztepede Guilherme takımdan ayrıldı
SÜPER LİG

Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Guilherme Süper Lig'de toplamda çıktığı 74 maçta 12 gol ve 15 asistle oynadı.
Guilherme Süper Lig'de toplamda çıktığı 74 maçta 12 gol ve 15 asistle oynadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Guilherme’ye katkılarından ötürü teşekkür edildi ve futbol yaşantısında başarılar dilendi.

  • Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Guilherme 3 gol attı.


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