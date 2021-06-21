Spor Göztepede Rodrigues bilmecesi İmza atmaya gelmedi
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Göztepe'de Rodrigues bilmecesi: İmza atmaya gelmedi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'in transferi yılan hikayesine döndü.

Haber Merkezi DHA
Göztepede Rodrigues bilmecesi: İmza atmaya gelmedi
Rodrigues'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Rodrigues'le anlaşıldığının açıklanmasının ardından Brezilyalı futbolcu bir türlü imza atmadı. Henüz transferi resmiyet kazanmayan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine transferin birkaç gün önce rafa kalktığı fakat Rodrigues'le tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi.

Mali sorunların giderilmesiyle Rodrigues'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

  • Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodrigues, Vila Nova, Brasil De Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı. Futbolcu geçen sezon 34 lig maçına çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.

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Lourency Rodrigues (@lourency_rodrigues)'in paylaştığı bir gönderi

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