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Hakemlerimize UEFA'dan görev

UEFA Konferans Ligi ikinci tur eleme maçlarında hakemlerimiz Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'in de görev alacağı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Hakemlerimize UEFAdan görev
Abdülkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu.

UEFA Konferans Ligi ikinci tur eleme maçları başlıyor. FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen bu maçlarda görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HŠK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek. Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında düdük çalacak.
İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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