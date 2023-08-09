Harry Maguire Manchester United'tan ayrılıyor

West Ham bu Transfer döneminde Declan Rice'ı 105 milyon Pound'a Arsenal'a gönderdi. İngiliz ekibinin menajerliğini yapan David Moyes, takımını Harry Maguire ile güçlendirmek istiyor.

The Athletic'in haberine göre, West Ham tarafından Manchester United'a yapılan 30 milyon Pound'luk teklif kabul edildi.