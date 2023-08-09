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Spor

Harry Maguire Manchester United'tan ayrılıyor

West Ham, Harry Maguire transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı. West Ham tarafından Manchester United'a yapılan 30 milyon pound'luk teklif kabul edildi.

18:52 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Harry Maguire

Harry Maguire

Geçtiğimiz ay Erik Ten Hag'ın kararıyla kaptanlık pazubandı elinden alınan Harry Maguire'ın Machester United'taki kariyeri sona eriyor.


West Ham bu Transfer döneminde Declan Rice'ı 105 milyon Pound'a Arsenal'a gönderdi. İngiliz ekibinin menajerliğini yapan David Moyes, takımını Harry Maguire ile güçlendirmek istiyor.


The Athletic'in haberine göre, West Ham tarafından Manchester United'a yapılan 30 milyon Pound'luk teklif kabul edildi.


80 milyon pound'a transfer olmuştu

Harry Maguire, 2018-2019 sezonunda Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon Pound'a transfer olmuştu.


Manchester United formasıyla 4 sezonda toplam 175 maça çıkan Maguire, bu sezon Eric Ten Hag tarafından kadroda düşünülmüyor.



#Harry Maguire
#Manchester United
#West Ham United
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