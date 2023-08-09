Harry Maguire Manchester United'tan ayrılıyor

Harry Maguire
Geçtiğimiz ay Erik Ten Hag'ın kararıyla kaptanlık pazubandı elinden alınan Harry Maguire'ın Machester United'taki kariyeri sona eriyor.
West Ham bu Transfer döneminde Declan Rice'ı 105 milyon Pound'a Arsenal'a gönderdi. İngiliz ekibinin menajerliğini yapan David Moyes, takımını Harry Maguire ile güçlendirmek istiyor.
The Athletic'in haberine göre, West Ham tarafından Manchester United'a yapılan 30 milyon Pound'luk teklif kabul edildi.
80 milyon pound'a transfer olmuştu
Harry Maguire, 2018-2019 sezonunda Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon Pound'a transfer olmuştu.
Manchester United formasıyla 4 sezonda toplam 175 maça çıkan Maguire, bu sezon Eric Ten Hag tarafından kadroda düşünülmüyor.