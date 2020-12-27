SÜPER LİG

'Hastayım' dedi, oynamayı reddetti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, İbrahim Sissoko'yu Yeni Malatyaspor maçında oynatmak istediğini ancak oyuncunun hasta olduğunu belirterek deplasmana gelmeyi reddettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sissoko hafta içi yapılan idmanda yer almıştı.

Sissoko hafta içi yapılan idmanda yer almıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, mücadele öncesi yayıcı kuruluşa Sissoko ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

'Gelmeyeceğim' dedi

İstemesine rağmen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu deplasmana getiremediğini belirten deneyimli teknik adam, "Sissoko bugün oynatmak istediğim oyuncuydu. Taktik antrenmanda denedim. Buraya gelmeden hastalandığını söyledi. ‘Gel gidelim son duruma bakalım, oynayamazsan da bizimle gel’ dedim. 'Hayır gelmeyeceğim' dedi. Biz de 'tamam' dedik" ifadelerini kullandı.

  • İbrahim Sissoko, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sissoko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (CANLI)
Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Malatyaspor iler Erzurumspor karşı karşıya geliyor.İlk 11'lerYeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssuf, Umut, Kubilay, Adem, Tetteh.BB Erzurumspor: Kayacan; Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

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