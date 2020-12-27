'Hastayım' dedi, oynamayı reddetti

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, mücadele öncesi yayıcı kuruluşa Sissoko ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

'Gelmeyeceğim' dedi

İstemesine rağmen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu deplasmana getiremediğini belirten deneyimli teknik adam, "Sissoko bugün oynatmak istediğim oyuncuydu. Taktik antrenmanda denedim. Buraya gelmeden hastalandığını söyledi. ‘Gel gidelim son duruma bakalım, oynayamazsan da bizimle gel’ dedim. 'Hayır gelmeyeceğim' dedi. Biz de 'tamam' dedik" ifadelerini kullandı.

İbrahim Sissoko, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.