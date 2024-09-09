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Spor

Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

20:22 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:23 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.


Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada;

"Daha önce Porto ve Beşiktaş takımlarında forma giyen, Süper Lig'de oynadığı 91 maçta 45 gol atan ve 12 asist kaydeden tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Vincent Aboubakar Kamerun Milli Takım kampındadır. Milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.


Hatayspor'un Aboubakar paylaşımı:

Kamerunlu golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkarken 12 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.








#Hatayspor
#Vincent Aboubakar
#Transfer
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