Hatayspor Vincent Aboubakar'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

"Daha önce Porto ve Beşiktaş takımlarında forma giyen, Süper Lig'de oynadığı 91 maçta 45 gol atan ve 12 asist kaydeden tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Vincent Aboubakar Kamerun Milli Takım kampındadır. Milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.