Her yerde fırtına: Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Süper Lig’in 28. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Trabzonspor, deplasmandaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, 26 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında da 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek rakipleri karşısında sahadan puansız ayrılmadı. Trabzonspor, dış sahadaki tek yenilgisini Sivasspor karşısında aldı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor deplasmanında 272 günlük yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla Başakşehir’e verdiği liderlik koltuğunu da geri almaya çalışacak. Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken üst üste 3. deplasman müsabakasına çıkacak. Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe’yi aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında da kazanarak art arda 3 deplasman maçını kayıpsız geçerek ligin 29. haftasında sahasında Ankaragücü’nü ağırlamak istiyor.

Büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum

Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımda şampiyonluğa işaret ederek büyük günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Hüseyin, kendi sesiyle, “Uzaktan bakıyordum hep. O bile heyecanlandırıyordu. Futbolcular, taraftarlar, o coşku çok farklı geliyordu. Kucaklaşacağımız büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasını yaptı.

Çimşir’in hedefi 45 yıl önceki başarı

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarısını 1975-76’da Ahmet Suat Özyazıcı ve sonra Özkan Sümer gibi yerli teknik adamlarla elde etmişti. Hüseyin Çimşir, 45 sene önce yerli teknik adamlarla elde edilen şampiyonlukları yeniden yakalamak istiyor.

Denizlispor-Beşiktaş: 1-5 Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada N'Koudou, 75. dakikada Ljajic ve 78. dakikada Diaby kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 53. dakikada Estupinan attı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Denizlispor ise 31 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Rizespor'a misafir olacak.Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurduBeşiktaş’ta 4 genç aynı anda sahadaBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. Ersin ve Rıdvan’ı Antalyaspor maçının ardından Denizlispor karşısında da ilk 11’de sahaya süren Yalçın, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da ikinci yarıda oyuna dahil etti. 69. dakikada Victor Ruiz’in yerine Erdoğan’ı oyuna süren Sergen Yalçın, 81. dakikada da Adem Ljajic’i kenara çağırarak Kartal Kayra Yılmaz’a şans verdi. Daha önce Süper Lig’de 1 maçta 7 dakika oynayan Kartal Yılmaz, Sergen Yalçın’ın görev yaptığı ilk maç olan Rizespor karşılaşmasında şans bulmuştu.Ljajic seriye bağladıAntalyaspor karşısında Beşiktaş’ın tek golüne imza atan Adem Ljajic, Denizlispor maçını da boş geçmedi. Boşnak yıldız, dakikalar 75’i gösterdiğinde ceza sahası dışından çok sert bir şut göndererek fileleri havalandırmayı başardı. Bu golün hemen ardından 76. dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olan Diaby, 78. dakikada ise skoru ilan eden isim oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan’ın solundan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti. Denizlispor’u deplasmanda 5-1 yenerek puanını 47’ye yükselten Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetine imza attı.