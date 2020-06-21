Her yerde fırtına: Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Süper Lig’in 28. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Trabzonspor, deplasmandaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, 26 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında da 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek rakipleri karşısında sahadan puansız ayrılmadı. Trabzonspor, dış sahadaki tek yenilgisini Sivasspor karşısında aldı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor deplasmanında 272 günlük yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla Başakşehir’e verdiği liderlik koltuğunu da geri almaya çalışacak. Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken üst üste 3. deplasman müsabakasına çıkacak. Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe’yi aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında da kazanarak art arda 3 deplasman maçını kayıpsız geçerek ligin 29. haftasında sahasında Ankaragücü’nü ağırlamak istiyor.
Büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum
Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımda şampiyonluğa işaret ederek büyük günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Hüseyin, kendi sesiyle, “Uzaktan bakıyordum hep. O bile heyecanlandırıyordu. Futbolcular, taraftarlar, o coşku çok farklı geliyordu. Kucaklaşacağımız büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasını yaptı.
Çimşir’in hedefi 45 yıl önceki başarı
- Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarısını 1975-76’da Ahmet Suat Özyazıcı ve sonra Özkan Sümer gibi yerli teknik adamlarla elde etmişti. Hüseyin Çimşir, 45 sene önce yerli teknik adamlarla elde edilen şampiyonlukları yeniden yakalamak istiyor.
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