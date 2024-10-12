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Hırvatistan sahasında İskoçya'yı iki golle geçti

Hırvatistan sahasında İskoçya'yı iki golle geçti

22:4412/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti.
Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti.

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1. 3. karşılaşmasında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1. 3. karşılaşmasında Hırvatistan, sahasında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric attı.


İskoçya'nın tek golünü ise maçın 33. dakikasında Ryan Christie kaydetti.


Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi. İskoçlar ise üç mağlubiyetle son sırada kaldı.


Hırvatistan Milli Takımı ile oynadığı 99 maçtan sonra emeklilik kararını duyuran Marcelo Brozovic'e İskoçya karşılaşması öncesinde forma takdim edildi.


HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇ SONUCU


ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU


#Hırvatistan
#İskoçya
#Uluslar Ligi

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