Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1. 3. karşılaşmasında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric kaydetti. Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1. 3. karşılaşmasında Hırvatistan, sahasında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric attı.
İskoçya'nın tek golünü ise maçın 33. dakikasında Ryan Christie kaydetti.
Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6 yaparak ikinci sıraya yükseldi. İskoçlar ise üç mağlubiyetle son sırada kaldı.
Hırvatistan Milli Takımı ile oynadığı 99 maçtan sonra emeklilik kararını duyuran Marcelo Brozovic'e İskoçya karşılaşması öncesinde forma takdim edildi.