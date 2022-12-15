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Juranovic Barcelona radarında

Dünya Kupası'nda görev alan birçok futbolcu, gösterdikleri performansla kendi takımlarına katkı sağlamakla birlikte, kendine transfer pazarı da oluşturuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan ile birlikte yarı finale kadar gelen Josip Juranovic oldu. Celtic forması giyen isim, Barcelona tarafından takip ediliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hıvratların sağ beki Barcelonanın radarına takıldı!
Juranovic, Hırvatistan ile birlikte Dünya Kupası'nda 6 maçın tamamında 90 dakika oynarken uzatmalara giden 2 maçın da tamamında oynadı. 27 yaşındaki bek, turnuvayı 1 asistle tamamladı.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile boy göstererek yarı finale kadar yükselen Josip Juranovic, Barcelona'nın ağına takıldı.

Barca tek talip gibi görünmüyor

25 yaşındaki sağ bek gösterdiği performansla birlikte sadece Katalan ekibi tarafından değil, Atletico Madrid tarafından da durumu takip ediliyor.

La Liga'da en yakın takipçisi Real Madrid'in önünde 2 puan farkla lider olan Barcelona, bu bölgeye yapılacak hamle için acele etmeyecek. Katalan ekibi hem bütçe hesapları yapıyor hem de farklı alternatifleri de takip ediyor.

Josip Juranovic kimdir?

Ülkesinde Dubrava altyapısında futbola başlayan Juranovic, 2015 Ocak ayında ülkenin büyük takımlarından Hajduk Split'in yolunu tuttu.
Ülkesinde Dubrava altyapısında futbola başlayan Juranovic, 2015 Ocak ayında ülkenin büyük takımlarından Hajduk Split'in yolunu tuttu.

Hajduk Split formasıyla 163 maça çıkan sağ bek, 3 gol 13 asistlik performans sergiledi. Hırvat kulübünde herhangi bir kupa kazanamadı.
Hajduk Split formasıyla 163 maça çıkan sağ bek, 3 gol 13 asistlik performans sergiledi. Hırvat kulübünde herhangi bir kupa kazanamadı.

Hajduk'taki yaklaşık 5 sezonun ardından 25 yaşında 400 bin avro karşılığında Legia Varşova'ya transfer olan Juranovic, Polonya ekibinde çıktığı 41 maçta 2 gol 10 asistlik performans sergiledi. Hırvat bek, kariyerindeki ilk kupasını da Legia ile kazandı.
Hajduk'taki yaklaşık 5 sezonun ardından 25 yaşında 400 bin avro karşılığında Legia Varşova'ya transfer olan Juranovic, Polonya ekibinde çıktığı 41 maçta 2 gol 10 asistlik performans sergiledi. Hırvat bek, kariyerindeki ilk kupasını da Legia ile kazandı.

Legia Varşova'daki 1 sezonun ardından İskoç devi Celtic'in dikkatini çeken 27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon euro karşılığında buranın yolunu tuttu.
Legia Varşova'daki 1 sezonun ardından İskoç devi Celtic'in dikkatini çeken 27 yaşındaki sağ bek, 3 milyon euro karşılığında buranın yolunu tuttu.
  • Hırvat sağ bek Celtic'te çıktığı 50 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi ve İskoç ekibinde 2 kupa kazandı.

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