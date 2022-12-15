Juranovic Barcelona radarında

Dünya Kupası'nda görev alan birçok futbolcu, gösterdikleri performansla kendi takımlarına katkı sağlamakla birlikte, kendine transfer pazarı da oluşturuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan ile birlikte yarı finale kadar gelen Josip Juranovic oldu. Celtic forması giyen isim, Barcelona tarafından takip ediliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile boy göstererek yarı finale kadar yükselen Josip Juranovic, Barcelona'nın ağına takıldı.
Barca tek talip gibi görünmüyor
25 yaşındaki sağ bek gösterdiği performansla birlikte sadece Katalan ekibi tarafından değil, Atletico Madrid tarafından da durumu takip ediliyor.
La Liga'da en yakın takipçisi Real Madrid'in önünde 2 puan farkla lider olan Barcelona, bu bölgeye yapılacak hamle için acele etmeyecek. Katalan ekibi hem bütçe hesapları yapıyor hem de farklı alternatifleri de takip ediyor.
Josip Juranovic kimdir?
Hırvat sağ bek Celtic'te çıktığı 50 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi ve İskoç ekibinde 2 kupa kazandı.