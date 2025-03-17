Hokey Açık Alan Süper Lig müsabakaları Gaziantep ve Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Hokey Federasyonu, 2024-2025 sezonu Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakalarının Gaziantep'te kadın müsabakalarının ise Antalya'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye Hokey Federasyonu, 2024-2025 sezonu Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakalarının Gaziantep'te, Açık Alan Kadınlar Süper Lig müsabakalarının ise Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakaları 8-12 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te oynanacak.
Açık Alan Kadınlar Süper Lig müsabakaları ise 9-13 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.