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Hokey Açık Alan Süper Lig müsabakaları Gaziantep ve Antalya'da düzenlenecek

Hokey Açık Alan Süper Lig müsabakaları Gaziantep ve Antalya'da düzenlenecek

18:4617/03/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye Hokey Federasyonu
Türkiye Hokey Federasyonu

Türkiye Hokey Federasyonu, 2024-2025 sezonu Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakalarının Gaziantep'te kadın müsabakalarının ise Antalya'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye Hokey Federasyonu, 2024-2025 sezonu Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakalarının Gaziantep'te, Açık Alan Kadınlar Süper Lig müsabakalarının ise Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.


Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakaları 8-12 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te oynanacak.


Açık Alan Kadınlar Süper Lig müsabakaları ise 9-13 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.




#Türkiye Hokey Federasyonu
#Hokey Açık Alan Süper Lig
#Açık Alan Kadınlar Süper Lig

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