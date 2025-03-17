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Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi yurda döndü

Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi yurda döndü

16:1317/03/2025, Pazartesi
AA
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Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi yurda döndü
Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi yurda döndü

2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplam 10 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, bugün yurda döndü.

İtalya'da düzenlenen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplam 10 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, yurda döndü.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino'daki organizasyonda 7 milli sporcu 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.


Çiçekler ile karşılanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, otelde gerçekleştirilen sürpriz etkinlikte bir araya gelerek pasta kesti.


Oyunlarda madalya kazanan isimler şöyle:
Alp disiplini:

Eda Nur Biçer (1 altın ve 2 gümüş)

Berat Kömbeci (1 altın ve 1 bronz)

Şehriye Naz Koncalıoğlu (1 altın)

Beyza Kirenli (1 bronz)


Kayaklı yürüyüş:

Sude Cihan (1 altın ve 1 gümüş)

Batuhan Uludağ (1 bronz)




#Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
#2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları
#Özel Olimpiyatlar

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