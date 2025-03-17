2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplam 10 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, bugün yurda döndü.
İtalya'da düzenlenen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplam 10 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, yurda döndü.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino'daki organizasyonda 7 milli sporcu 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Çiçekler ile karşılanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, otelde gerçekleştirilen sürpriz etkinlikte bir araya gelerek pasta kesti.
Eda Nur Biçer (1 altın ve 2 gümüş)
Berat Kömbeci (1 altın ve 1 bronz)
Şehriye Naz Koncalıoğlu (1 altın)
Beyza Kirenli (1 bronz)
Sude Cihan (1 altın ve 1 gümüş)
Batuhan Uludağ (1 bronz)