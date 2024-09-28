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Hull City'den 120. yılına özel forma

Hull City'den 120. yılına özel forma

13:0928/09/2024, Cumartesi
IHA
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Hull City'den 120. yılına özel forma
Hull City'den 120. yılına özel forma

İngiltere Championship takımlarından Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, özel bir forma çıkardı. Hull City, kulübün 120. yıl dönümünü kutlamak için özel olarak üretilen futbol formasını tanıttı.


Kulüp arması, sponsor logoları ve altın rengi detaylarla özel olarak hazırlanan siyah forma, tarihi bir mekanda yapılan fotoğraf çekiminde sergilendi.


120. yıl için özel olarak üretilen forma, 28 Eylül Cumartesi günü Cardiff City’ye karşı oynanacak yıldönümü maçında giyilecek.


#Hull City
#İngiltere Championship
#Cardiff City

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