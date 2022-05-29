Igor Tudor Verona'dan ayrıldı: Galatasaray'a sıcak bakıyor Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile çalışmak istemediği biliniyor. Yeni teknik direktör arayışında olan sarı-kırmızılılarda, daha önce Galatasaray'da görev yapmış olan Igor Tudor'un ismi gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verone ile yollarını ayıran Tudor'un, sarı-kırmızılı takımdan gelecek olan teklife sıcak bakacağı iddia edildi.

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