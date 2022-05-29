Igor Tudor Verona'dan ayrıldı: Galatasaray'a sıcak bakıyor

Adı Galatasaray’la anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ile yollarını ayırdı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.
Öte yandan İgor Tudor’a kulübe kattıkları için de teşekkür edildi ve hayatının geri kalanında kendisine başarılar dilendi. Hırvat teknik direktör, bir dönem ligimizde önce Karabükspor daha sonra da Galatasaray’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
- Adı Galatasaray ile anılıyor
- Galatasaray'da her iki başkan adayının da Domenec Torrent ile çalışmak istemediği ve yeni teknik direktör arayışında olduğu biliniyor. Bu isimlerden birisinin de daha önce sarı-kırmızılı takımda görev yapan Igor Tudor olduğu iddia ediliyor.
Nota del Club - Igor #Tudor#HVFChttps://t.co/zHkrnXTGoN
Nota del Club - Igor #Tudor#HVFChttps://t.co/zHkrnXTGoN— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 28, 2022