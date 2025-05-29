İngiltere Kadın Milli Takımı kalecisi Earps milli takımı bıraktı

Earps, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası futboldan emekli olma konusunda zor bir karar verdim. Bu rozeti takmak, ülkemi temsil etmek ve böylesine inanılmaz bir oyuncu grubuyla birlikte oynamak hayatımın en büyük onuru ve ayrıcalığıydı. Bu kararı vermek için uzun zaman harcadım ve bu kararı hafife almadım. Benim için, nihayetinde bu, kenara çekilip genç nesle gelişme fırsatı vermek için doğru zaman. 2022'de EURO'yu kazanmak hayatımın en güzel günüydü ve kızların bu yaz bunu tekrar başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.