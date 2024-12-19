Inter, İtalya Kupası son 16 turunda Udinese ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç saat 23.00’de başlayacak. Inter Udinese ile 109. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Inter 56 kez galip gelirken 23 maç ise Udinese’nin üstünlüğüyle tamamlandı. 29 maç ise beraberlikle sonuçlandı.