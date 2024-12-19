İtalya Kupası son 16 turunda Inter evinde Udinese’yi konuk ediyor
İtalya Kupası son 16 turunda Inter evinde Udinese’yi konuk ediyor. Giuseppe Meazza’da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Massimi yönetecek. Kupada 2. turda Salernitana’yı 3-1 mağlup eden Udinese, son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Son 16 turuna direkt katılan Inter ise çeyrek final için bu akşam galibiyet arayacak. Peki, Inter - Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte Inter - Udinese canlı izleme linki…
Inter, İtalya Kupası son 16 turunda Udinese ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç saat 23.00’de başlayacak. Inter Udinese ile 109. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Inter 56 kez galip gelirken 23 maç ise Udinese’nin üstünlüğüyle tamamlandı. 29 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
INTER - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
INTER - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
Inter - Udinese maçı
bu akşam saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii
ve
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
INTER - UDİNESE CANLI SKOR
INTER - UDİNESE CANLI SKOR
INTER - UDİNESE CANLI İZLE
INTER - UDİNESE CANLI İZLE
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