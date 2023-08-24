İsmail Kartal: Galibiyeti taraftara armağan ediyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.





İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:





''İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk''





"Kazanıp Hollanda'ya avantajla gitmek istiyorduk ancak Twente de ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. İlk golü buldular ama sonra işler değişti. İkinci yarı İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk.





''Taraftara armağan ediyorum''

"Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız geriye düşmemize rağmen oyuncularımızı desteklediği için hepsine çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum."









''Oyuncularımı kısıtlamıyorum''

"Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum."





''Altay Bayındır'a teşekkür ediyorum''

"Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Altay Bayındır'a teşekkür ediyorum. Yeni bir serüvene başladı, ona canı gönülden başarılar diliyorum."









''Livakovic'le anlaştık''