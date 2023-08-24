|
Spor

İsmail Kartal: Galibiyeti taraftara armağan ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1 galip geldikleri Twente maçını değerlendirdi. Kartal, İrfan Can Kahveci'yi oyuna almasının ardından kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduklarını vurguladı.

23:05 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.


İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

''İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk''


"Kazanıp Hollanda'ya avantajla gitmek istiyorduk ancak Twente de ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. İlk golü buldular ama sonra işler değişti. İkinci yarı İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk.


''Taraftara armağan ediyorum''

"Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız geriye düşmemize rağmen oyuncularımızı desteklediği için hepsine çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum."



''Oyuncularımı kısıtlamıyorum''

"Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum."


''Altay Bayındır'a teşekkür ediyorum''

"Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Altay Bayındır'a teşekkür ediyorum. Yeni bir serüvene başladı, ona canı gönülden başarılar diliyorum."



''Livakovic'le anlaştık''

"Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız."

#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara'da okul servis ücretleri açıklandı: Yeni tarifeler cep yakacak!