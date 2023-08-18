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Spor

İsmail Kartal: Taraftarımız haksızlığa uğradı

UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Maribor'a konuk oldu. Mücadele sonrasında teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım." ifadelerini kullandı. .

00:21 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

UEFA Konferans Ligi 3. turda Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Maribor deplasmanında sahneye çıktı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.


İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:


Yerli ve yabancı tüm oyuncularımda gelişim var. Jayden, Luan, Djiku iyi oynadı. Tadic'in kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş, üstüne koyuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler vereceğini biliyoruz. Çalışıyoruz. Takım içinde saygın bir rekabet var. Bu rekabet takım kalitesini artırıyor, başarıyı getiriyor. Oyuna mesela Bartuğ'u aldık. Oynatmak için fırsat kovalıyordum. Umut Nayir ile birlikte girdikten sonra iyi oynadılar. Çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın performanslarını yükseltiyoruz. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz var. Onlar da biz de iyi çalışıyoruz. İşimiz bu zaten. Şimdi Samsun maçını düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Samet'in durumu var. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Bakalım. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.


Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz.


Bizim taraftarın pankartı alındı, olaylar çıktı. Gerginleşen ortamda taraftarımızı stadyum dışına çıkartılması doğru değil. Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım.


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#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
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