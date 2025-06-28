İspanyol yıldız Aitana Bonmati hastaneye kaldırıldı

Bonmati'nin ne zaman takıma döneceğinin belirsiz olduğunu aktaran Tome, "Doktorlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Menenjit hakkında konuşmak korkutucu olabilir ama durum kontrol altında. Aitana'nın ne kadar süre hastanede kalacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.