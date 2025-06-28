Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
İspanyol yıldız Aitana Bonmati hastaneye kaldırıldı

İspanyol yıldız Aitana Bonmati hastaneye kaldırıldı

10:2828/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
27 yaşındaki Barcelona oyuncusu Bonmati, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.
27 yaşındaki Barcelona oyuncusu Bonmati, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Aitana Bonmati, viral menenjit teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Milli takım teknik direktörü Montse Tome, İspanyol spor basınına verdiği demeçte, Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü orta saha oyuncusunun viral menenjit teşhisiyle gözlem altında olduğunu doğruladı.


Bonmati'nin ne zaman takıma döneceğinin belirsiz olduğunu aktaran Tome, "Doktorlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Menenjit hakkında konuşmak korkutucu olabilir ama durum kontrol altında. Aitana'nın ne kadar süre hastanede kalacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.



#Aitana Bonmati
#İspanya Kadın Milli Futbol Takımı
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?