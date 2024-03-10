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Spor

Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno Da Costa ve 71. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti. İstanbulspor - Kasımpaşa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:57 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:31 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa geriden gelerek kazandı.
Kasımpaşa geriden gelerek kazandı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno Da Costa ve 71. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.


İstanbulspor'un tek golünü 25. dakikda Florian Loshaj attı.


Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 43'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.


İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Kasımpaşa
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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