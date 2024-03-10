Kasımpaşa geriden gelerek kazandı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno Da Costa ve 71. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.
İstanbulspor'un tek golünü 25. dakikda Florian Loshaj attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 43'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Kasımpaşa
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce