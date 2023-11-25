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Spor

İstanbulspor-Hatayspor: 2-1

Süper Lig'de İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. İstanbulspor-Hatayspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
15:25 - 25/11/2023 суббота
Güncelleme: 15:29 - 25/11/2023 суббота
Yeni Şafak
İstanbulsporlu futbolcuların gol sevinçleri

İstanbulsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Milli aranın ardından 13. hafta İstanbulspor-Hatayspor maçıyla başladı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-siyahlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.




Ev sahibi ekip, 26. dakikada Florian Loshaj ile öne geçti. Konuk takım bu gole 48. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov ile karşılık verdi. İstanbulspor, 78. dakikada Mendy ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor 3 puanı hanesine yazdırdı.


Hatayspor bu sonuçla 17 puanda kaldı. Ligde ikinci galibiyetini alan İstanbulspor ise puanını 8'e yükseltti.


İstanbulspor 2-1 Hatayspor maç özeti için





#Süper Lig
#İstanbulspor
#Hatayspor
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