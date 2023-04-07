İsveç basını yazdı: İsak Vural bonservisi ile transfer edildi

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen İsak Vural, 2022 yılında Benfica U17 takımından Fenerbahçe U19 takımına transfer olmuştu. Daha sonra A Takım'da da forma giyen 16 yaşındaki oyuncu, daha fazla süre alması için futbola başladığı Hammarby'ye kiralanmıştı.





"İsak Vural bonservisi ile gönderildi"

İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. İsveç basınında yer alan habere göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Haberde, İsak Vural'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettiği iddia edildi. Ayrıca 16 yaşındaki oyuncunun uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı ifade edildi.





Fesih TFF'ye bildirildi





Diğer taraftan İsak Vural'ın sözleşmesinin fesih edildiği TFF'ye bildirilirken, yurt dışına çıkış tarihi 5 Nisan İsveç olarak belirtildi.





İsak Vural'ın TFF profili.





Fenerbahçe tarihinin en genç futbolcusu

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçta forma giyen İsak Vural, 15 yıl 10 ay 23 gün ile sarı-lacivertli takımının tarihinin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.





Barcelona ceza almıştı

İsveç 'in Hammarby Akademisi'nde futbola başlayan ve dikkatleri üzerine çeken İsak Vural, Barcelona altyapısına transfer olmuştu. Burada antrenmanlara çıkan genç oyuncu için İspanyol yönetimi, oturma ve çalışma izni almaya çalıştı fakat bazı sorunlardan dolayı izin çıkmadı. Hatta Barcelona'nın genç oyuncuyu transferi konusunda yaşanan sorunlardan dolayı ceza aldığı iddia edilmişti.









Günün dikkat çekici anlarından...



17 yaşındaki Arda Güler yerini 15 yaşındaki İsak Vural'a bırakıyor... pic.twitter.com/fFSIS17LCy — SPOR (@yenisafakspor) April 19, 2022



