SÜPER LİG

Jean Mota Fenerbahçe'yi takibe aldı

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı futbolcu Jean Mota, sosyal medya hesaplarından sarı lacivertlileri takibe aldı. 24 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını iyiden iyiye arttırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Santos forması giyen Jean Mota, bu sezon 36 resmi mücadelede forma giydi.

Santos forması giyen Jean Mota, bu sezon 36 resmi mücadelede forma giydi.

Brezilya basını önceki günlerde Santos'ta forma giyen Jean Mota'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu iddia etmişti. 24 yaşındaki futbolcu bu iddiaları doğrulayan bir harekete imza attı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçe kulübünü takip etmeye başlayan futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaşatırken transferle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Sol bek ve sol kanat oynayabilen Jean Mota, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

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