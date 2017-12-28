Jean Mota Fenerbahçe'yi takibe aldı

Brezilya basını önceki günlerde Santos'ta forma giyen Jean Mota'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu iddia etmişti. 24 yaşındaki futbolcu bu iddiaları doğrulayan bir harekete imza attı.

Sosyal medya hesabından Fenerbahçe kulübünü takip etmeye başlayan futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada heyecan yaşatırken transferle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Sol bek ve sol kanat oynayabilen Jean Mota, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı.