Jesse Sekidika Galatasaray formasını giydi

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılıların futboldan sorumlu yöneticisi Abdurrahim Albayrak, 23 yaşındaki futbolcuya formayı giydirirken ikilinin çektirmiş olduğu transfer fotoğrafı basına sızdı.

Jesse Sekidika, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 14 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Maliyeti;

Galatasaray, Jesse Sekidika'yla 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sekidika bu sezon sonuna kadar 125.000 €, kalan sezonlarda ise yıllık 250.000 € kazanacak.





Jesse Sekidika, Galatasaray'da 28 numaralı formayı giyecek pic.twitter.com/kx3ZwKFI0k — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ocak 2020

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören tepki göstermişti;

"Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Menajeri çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse’yi ‘razı edemiyorum’ dedi. Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir’e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro’luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti.”

00:48 dk 08 Ocak 2020 DHA Devlerin peşinde koştuğu Sekidika artık serbest Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu'da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.



