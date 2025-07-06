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Joao Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu

Joao Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu

14:076/07/2025, Pazar
AA
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Joao Figueiredo, yeni takımında da 25 numaralı formayı giyecek.
Joao Figueiredo, yeni takımında da 25 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir, Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo'nun Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim'e transfer olduğunu duyurdu.

Başakşehirli futbolcu Joao Figueiredo, Johor Darul Ta'zim'e transfer oldu.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.


Figueiredo, Başakşehir'de geçen sezon forma giydiği 48 resmi maçta 12 gol attı.






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