Joao Figueiredo'nun yeni takımı belli oldu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.