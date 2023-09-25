Patrick Kluivert'ın oğlu Barcelona'ya imza attı

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.