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Spor

Patrick Kluivert'ın oğlu Barcelona'ya imza attı

Barcelona Kulübü, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

17:37 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Kluivert ailesi

Kluivert ailesi

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona, genç futbolcu Shane Kluivert'a imzayı attırdı.


Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı" ifadesi kullanıldı.


Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.


Patrick Kluivert'in diğer oğulları Justin İngiltere'de Bournemouth'da, Ruben ise Hollanda'da FC Dordrecht'te oynuyor.





#Patrick Kluivert
#Shane Kluivert
#Barcelona
1 saat önce
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