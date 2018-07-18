SÜPER LİG

Josue Akhisarspor'a imza attı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Portekizli orta saha oyuncusu Josue, Akhisarspor'la sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josue, 4 kez Portekiz Milli Takımı forması giydi.

Josue, 4 kez Portekiz Milli Takımı forması giydi.

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Josue, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'la sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Akhisarspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık anlaşmaya vardı.

  • Josue daha önce Bursaspor, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da forma giymişti.

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