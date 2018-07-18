Josue Akhisarspor'a imza attı

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Josue, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'la sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Akhisarspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık anlaşmaya vardı.

Josue daha önce Bursaspor, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da forma giymişti.