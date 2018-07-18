Josue Akhisarspor'a imza attı

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Josue, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'la sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Akhisarspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık anlaşmaya vardı.
- Josue daha önce Bursaspor, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da forma giymişti.
Akhisarspor’umuz Josue FİLİPE ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/vUJVaU9Ozz
Akhisarspor’umuz Josue FİLİPE ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/vUJVaU9Ozz— Akhisarspor (@Akhisarspor) 18 Temmuz 2018
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