Juan Jesus için Emre Belözoğlu devrede

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus ismi yeniden gündeme geldi.

Bir yıl daha sözleşmesi olan Jesus’u İtalyan ekibi yeni sezonda kadroda düşünmezken, transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki stoper için Roma Kulübü ile temasa geçti. Ancak Juan Jesus, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertiler, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Emre Belözoğlu görüşecek

Sezon bitiminde sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu da İtalya’ya giderek Jesus ile özel olarak görüşerek ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da girişimlerde bulunmuş ancak Jesus, Türkiye’ye gelmek istememişti.

Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu için yıllık 2.2 milyon euro ücret önerdiği belirtildi. Jesus’un teklife sıcak baktığı, ancak yıllık ücret konusunda görüşmelerin süreceği öğrenildi.