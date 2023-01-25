19 yaşındaki Jude Bellingham, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Önümüzdeki yaz için Real Madrid, City ve Liverpool imza konusunda en çok ısrarcı olan takımlar ancak Dortmund, İngiliz orta sahanın sözleşmesinin yenileneceğine dair umudu sürüyor.





Bellingham'a yıllık 15 milyon euro





Bild gazetesi, Dortmund'un Bellingham'a devam etmesi için sunduğu teklifi açıkladı. Alman medyası, Dortmund'un lig tarihindeki en çok kazanan isim rekoruna sahip oyuncu olabileceği için yıllık 15 milyon avro oranında tarihi bir teklif olduğunu iddia etti.





Dortmund'un sunduğu ilk yenileme teklifini reddeden oyuncu, bu yeni teklifin İngiliz oyuncu tarafından kabul edilmesini ve Alman ekibinin saflarında kalmasını umuyor.

Diğer taraftan 19 yaşındaki orta sahanın Real Madrid'e yakın olduğu da söyleniyor.

Real Madrid, kusursuz bir orta saha için Bellingham'ı da istiyor. pic.twitter.com/5GCTEHwjb8 — SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022



