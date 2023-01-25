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Spor

Dortmund'tan Bellingham'a çılgın teklif

Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından Avrupa'nın devleri arasında net olarak transfer hedefi haline gelen Jude Bellingham'a Borussia Dortmund'un çılgın sözleşme yenileme teklifi açıklandı, oyuncunun kararı bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:10 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İngiliz futbolcu bu sezon Alman takımıyla çıktığı 23 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

İngiliz futbolcu bu sezon Alman takımıyla çıktığı 23 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki Jude Bellingham, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Önümüzdeki yaz için Real Madrid, City ve Liverpool imza konusunda en çok ısrarcı olan takımlar ancak Dortmund, İngiliz orta sahanın sözleşmesinin yenileneceğine dair umudu sürüyor.


Bellingham'a yıllık 15 milyon euro


Bild gazetesi, Dortmund'un Bellingham'a devam etmesi için sunduğu teklifi açıkladı. Alman medyası, Dortmund'un lig tarihindeki en çok kazanan isim rekoruna sahip oyuncu olabileceği için yıllık 15 milyon avro oranında tarihi bir teklif olduğunu iddia etti.


  • Dortmund'un sunduğu ilk yenileme teklifini reddeden oyuncu, bu yeni teklifin İngiliz oyuncu tarafından kabul edilmesini ve Alman ekibinin saflarında kalmasını umuyor.

Diğer taraftan 19 yaşındaki orta sahanın Real Madrid'e yakın olduğu da söyleniyor.


#Jude Bellingham
#Real Madrid
#Borussia Dortmund
26 dakika önce
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Dortmund'tan Bellingham'a çılgın teklif
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