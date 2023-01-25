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İngiliz futbolcu bu sezon Alman takımıyla çıktığı 23 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki Jude Bellingham, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Önümüzdeki yaz için Real Madrid, City ve Liverpool imza konusunda en çok ısrarcı olan takımlar ancak Dortmund, İngiliz orta sahanın sözleşmesinin yenileneceğine dair umudu sürüyor.
Bild gazetesi, Dortmund'un Bellingham'a devam etmesi için sunduğu teklifi açıkladı. Alman medyası, Dortmund'un lig tarihindeki en çok kazanan isim rekoruna sahip oyuncu olabileceği için yıllık 15 milyon avro oranında tarihi bir teklif olduğunu iddia etti.
Diğer taraftan 19 yaşındaki orta sahanın Real Madrid'e yakın olduğu da söyleniyor.