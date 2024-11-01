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Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos'a şok sözler: ‘Gaddarca’

Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos'a şok sözler: ‘Gaddarca’

17:481/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Kloop Real Madrid efsanesi Sergio Ramos hakkında şok sözlerde bulundu.
Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Kloop Real Madrid efsanesi Sergio Ramos hakkında şok sözlerde bulundu.

Liverpool’un dünyaca ünlü eski teknik direktörü Jürgen Klopp Toni Kroos ile çıktığı bir podcast yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen tecrübeli isim Real Madrid efsanesi Sergio Ramos hakkında şok sözlerde bulundu. Detaylar haberimizde.

Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'SERGİO RAMOS GERÇEKTEN İYİ BİR İNSAN MI?’

2018 yılında Sergio Ramos'un, Muhammed Salah'ı sakatladığı final hakkında konuşan Jürgen Klopp, şunları söyledi: "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Mohamed Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı.

"Tabii ki Mohamed Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz.

"Bu kafa yapısını anlamıyorum. Böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

O MAÇI UNUTAMIYOR

Klopp, konuşmasının devamında ise, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar" sözlerini sarf etti.

Liverpool, söz konusu finalde Real Madrid'e 3-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Bir sonraki bir kez daha finale yükselen Liverpool, bu kez bir diğer İngiliz takımı Tottenham'ı devirerek kupaya uzanmıştı.





#Jürgen Kloop
#Sergio Ramos
#Toni Kross

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