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Karadağ maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik

Karadağ maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik

15:1417/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Takım kadrosunda değişikliğe gidildi.
A Milli Takım kadrosunda değişikliğe gidildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı. Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrılırken Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı kafileye dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.


TFF'den yapılan açıklama şöyle:


A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.


Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.


Ayrıca, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı da A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.





#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Cihan Çanak
#Abdülkerim Bardakcı

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