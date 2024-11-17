Karadağ maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.
A Millî Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.
Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.
Ayrıca, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı da A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
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