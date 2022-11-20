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Karim Benzema Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı. Fransa Milli Takımı ise golcü futbolcunun yerine farklı bir oyuncuyu kadroya dahil etmeyeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karim Benzema Dünya Kupasında yer alamayacak
Karim Benzema

Ballon d’Or ödülünün son sahibi Karim Benzema, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası’nda oynayamayacağını duyurdu. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç pes etmedim ama bu gece her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım, bu yüzden mantığım bana yerimi grubumuzun iyi bir Dünya Kupası yapmasına yardım edebilecek birine bırakmamı söylüyor. Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Benzema, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa’yı kazanma başarısı göstermiş ve dünyada yılın oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünün sahibi olmuştu.
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