Kartal'da rota Walace

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, henüz resmi imzaları atmasa da birçok oyuncuyla görüşürken, transfer çalışmaları kapsamında bir iddia da Almanya’dan geldi.

Bild’de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hannover 96’da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Walace Souza Silva ile ilgileniyor. Alman ekibinin bu sezon Bundesliga 2’de mücadele edecek olması sebebiyle milli takım havuzundan çıkmak istemeyen Brezilyalı oyuncu, İkinci Lig’de forma giymek istemiyor.

Hamburg’dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hannover’e transfer olan 24 yaşındaki oyuncuyu Alman ekibinin 8 milyon euroya gönderebileceği yazıldı.

Walace ile ilgilenen kulüpler arasında Deportivo Alaves ve Dinamo Moskova da yer alıyor.

Kiralama girişimi yapıldı

Maddi yönden zor günler geçiren Beşiktaş, Walace konusunda bonservis ödemek istemiyor. Alman ekibinin 8 milyon euroluk talebi karşısında yeni bir plan çerçevesinde hareket etmek isteyen siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama teklifinde bulunacak.

Hannover 96 kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, bu konudaki yeni teklifini Alman yöneticilere sundu. Teknik heyetin de Atiba Hutchinson’a alternatif olarak düşündüğü genç oyuncu konusunda, Hannover 96’dan haber bekleniyor.

3 yıl sözleşmesi var

Walace, 2014 yılında Brezilya’nın Gremio takımında profesyonel futbol yaşantısına başlarken, 2017 yılında 9 milyon 200 bin euro karşılığında Alman ekibi Hamburg’a transfer oldu. Brezilyalı oyuncu bir sene sonra ise 6 milyon euro bonservis bedeliyle Hanover 96’ya gitti.

Alman ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Walace Almanya’da çıktığı 58 maçta 3 gol, 3 asist ile oynadı. 24 yaşındaki oyuncunun geçen seneki performansı ise 28 maçta 1 gol ve 1 asistle sınırlı kaldı.